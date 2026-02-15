Cobresal se impone en El Salvador y frena a Universidad Católica

Cobresal consiguió una valiosa victoria por 3-2 frente a Universidad Católica, en un intenso encuentro disputado en la altura de El Salvador, escenario que volvió a transformarse en un desafío mayor para las visitas.

El partido comenzó de manera soñada para el local. Apenas a los 2 minutos, el uruguayo Agustín Nadruz sorprendió con un potente derechazo desde 25 metros, dejando sin opción al arquero Vicente Bernedo y marcando el 1-0 tempranero.

La UC intentó reaccionar tomando el control del balón, pero dejó espacios que fueron bien aprovechados por Cobresal. A los 13’, Julián Brea desbordó por derecha y envió un centro preciso para que Bryan Carvallo, con una espectacular tijera, decretara el 2-0 y aumentara el desconcierto visitante.

El elenco cruzado logró descontar antes del descanso. Tras una infracción sobre Diego Corral, el árbitro sancionó penal luego de la revisión del VAR, y Fernando Zampedri lo transformó en gol a los 43’, celebrando además su cumpleaños número 38.

En el complemento, la UC careció de profundidad y repitió la fórmula de centros sin mayor éxito. Cobresal, en cambio, volvió a golpear con contundencia: a los 49’, Stefan Pino conectó un cabezazo preciso para marcar el 3-1, pese a los reclamos del elenco visitante.

En los descuentos, Zampedri anotó su doblete y selló el 3-2 definitivo, un gol que solo sirvió para maquillar la derrota. Con este resultado, Cobresal ratifica la fortaleza de El Salvador, un recinto donde Universidad Católica no gana desde 2021, y le propina a los cruzados su primera caída en el campeonato.

