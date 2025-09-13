Cobresal logra un trabajado triunfo ante Huachipato y sigue en carrera por la Libertadores

No es algo inusual que Cobresal, de la mano del DT Gustavo Huerta, pelee cosas importantes pese a no tener un plantel millonario ni mucho menos.

Se las sabe por libro el estratega minero y que ahora esté peleando en el grupo que aspira a clasificar a la Copa Libertadores 2026 no es más que un dato de la causa.

Cobresal sabe de milagros y lo demostró al derrotar 3-2 a Huachipato en un complicado partido.

El gol al minuto del atacante acerero Maximiliano Gutiérrez y la posterior expulsión de Christopher Barrera a los 15 minutos parecían ser lapidarios para el elenco local.

Pero no fue así. Nada que ver. Al contrario.



Huachipato erró al cederle la pelota y el terreno al cuadro minero y poco a poco éste comenzó a enhebrar jugadas con toques precisos de Jorge Henríquez y Christofher Mesías para los delanteros.

En una de esas jugadas, Cobresal logró el empate con un remate desde fuera del área de César Munder que trajo justicia al marcador.

Y el elenco local no paró ahí. Ayudado y acicateado por la expulsión del lateral acerero José Castro al inicio del segundo tiempo, Gustavo Huerta ordenó ir con todo adelante para buscar el triunfo.

Lo consiguió. Las buenas actuaciones de Munder y de Henríquez posibilitaron una victoria que parecía una quimera en el primer cuarto de hora pero que finalmente fue justa ante un rival que pareció conformarse muy temprano y que sólo reaccionó en los minutos finales cuando ya era demasiado tarde.

No sabía con quien se metía…



Cobresal (3)

Jorge Pinos; Christopher Barrera, José Tiznado, Cristian Toro, Vicente Fernández; Diego Céspedes, Jorge Henríquez, Christhofer Mesías (César Yanis. 53’); Benjamín Ramírez (Aaron Astudillo, 22’), Diego Coelho y César Munder (Juan Carlos Gaete, 66’). DT: Gustavo Huerta.

Huachipato (2)

Christian Bravo; Joaquín Gutiérrez (Luciano Arriagada, 74’), Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, José Castro; Jimmy Martínez (Juan Figueroa, 62’), Nicolás Vargas (Renzo Malanca, 62’), Claudio Sepúlveda; Maximiliano Gutiérrez (Nelson Guaiquil, 82’), Mario Briceño (Santiago Silva, 62’) y Cris Martínez. DT: Jaime García.

Liga de Primera (Fecha 23).

Estadio: El Cobre.

Goles: Maximiliano Gutiérrez (H, 1’), César Munder (CS, 31’), Jorge Henríquez (CS, 61’), Diego Coelho (CS, 67’) y Renzo Malanca (H, 83’).

Expulsados: Christopher Barrera (CS, 15’) y José Castro (CS, 48’).

Árbitro: Fernando Véjar.

Público: 342 personas.

