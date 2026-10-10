Cobresal logra agónico empate ante U. de Concepción en duelo clave por el descenso

En una verdadera final anticipada por la permanencia la que jugaban Cobresal y Universidad de Concepción en El Salvador.

Uno y otro sabe que de ahora en adelante cada punto es de oro y por eso el duelo entre ambos se anticipaba vital para las pretensiones de ambos.

Al final fue 1-1 y en el balance, pese a jugar de local, fue Cobresal el que festejó el empate.

Aunque con propuestas futbolísticas distintas -los mineros, de juego directo, los penquistas, privilegiando la posesión- ninguno salió a matar sabiendo que el riesgo de quedar desprotegido podía jugarle una mala pasada. Es el temor del que está en posiciones de riesgo.

Por ello el partido se presentó largamente como una disputa de pierna fuerte, de roce físico y de esporádicas llagadas al pórtico rival. Un duelo más bien de estudio permanente más que de acción.

Pero poco a poco el cuadro comenzó a cambiar. Y en contra del local porque en el segundo tiempo perdió por lesión a su arquero titular (Matías Olguín) y luego a uno de sus zagueros centrales por expulsión (Rodrigo Sandoval).

Pareció entonces que se le venía la noche a Cobresal. Más aún cuando a los 87’ Luis Rojas anotó para los penquistas.

Pero no. Al cuadro de Gustavo Huerta le quedaba una vida y la aprovechó en los descuentos con una anotación agónica de Guillermo Pacheco.

Cobresal quedó así antepenúltimo con 26 puntos y Universidad de Concepción un puesto más atrás, en zona de descenso, con 24.

Cobresal (1)

Matías Olguín (Alejandro Santander, 54’); Guillermo Pacheco, José Tiznado, Rodrigo Sandoval, Antonio Castillo; Juan Fuentes, Felipe Villagrán; César Yanis; Janpol Morales (Aaron Astudillo, 68’), Martín Espinoza (Franco Frías, 45’) y Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

Universidad de Concepción (1)

Jorge Broun; Benjamín Sáez, Miguel Barbieri, Moisés González, Yerco Oyanedel (Antonio Díaz, 78’); Bryan Ogaz, Facundo Mater (Luis Rojas, 76’); Jeison Fuentealba; Harol Salgado (Diego Sabando,94’), Cecilio Waterman (Rogelio Funes Mori, 76’) y Tomás Roco (Ian González, 46’). DT: Cristián Muñoz.

Liga de Primera (Fecha 24).

Estadio: El Cobre.

Goles: Luis Rojas (UDC, 87’) y Guillermo Pacheco (CS, 95’).

Expulsado: Rodrigo Sandoval (CS, 62’).

Árbitro: Gastón Philippe.

PURANOTICIA