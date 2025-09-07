Cobresal le dio una mano a Coquimbo Unido con su victoria sobre Palestino

En un duelo aplazado del inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, Cobresal le dio una mano al puntero Coquimbo Unido y derrotó por un ajustado 2-1 a Palestino en el estadio El Cobre, en un compromiso que los atacameños dominador por largos pasajes.

El elenco nortino esperaba resarcirse ante su público luego de la dolorosa y agónica derrota de la última fecha ante Universidad Católica. El cuadro árabe, en tanto, quería aprovechar este duelo pendiente para recortar distancias y meterle algo de presión al superlíder aurinegro.

Los albinaranjas aprovecharon la dirección del viento para rematar sin cesar sobre el arco custodiado por Sebastián Pérez y a los siete minutos tuvieron su primera ocasión clara con un disparo de Jorge Henríquez que se desvió en un defensa y se terminó estrellando en el larguero.

El dueño de casa mantuvo la presión y tras exigir en un par de ocasiones al "Zanahoria" Pérez, José Tiznado cazó un rebote dentro del área luego de una gran atajada del portero y puso en ventaja a su equipo. Sin embargo, después de una extensa revisión en el VAR, el árbitro José Cabero anuló la conquista del zaguero.



Aunque la visita estuvo cerca de anotar con un tiro de Jonathan Benítez que manoteó el cancerbero Jorge Pinos, los pupilos de Gustavo Huerta no sacaron el pie del acelerador y en el cierre de la fracción inicial, Diego Coelho conectó un centro de César Munder para poner el 1-0.

En el complemento, la escuadra minera le cedió la posesión a los baisanos. Pablo Parra coqueteó con el empate (64'), pero los locales no se quedaron de brazos cruzados y por medio de Coelho (61'), Alejandro Márquez (62') y Munder (67') estuvieron cerca de aumentar las diferencias.

Los árabes trataron de emparejar la cancha y en los 74' el guardameta Pinos debió estirarse para evitar el gol de Ronnie Fernández. Parecía que la igualdad estaba al caer hasta que en el 78' Munder emprendió la carrera desde mitad de cancha y con un derechazo cruzado sentenció el cotejo.

En el epílogo, un deficiente despeje de Cristian Toro le dio de lleno a su compañero Tiznado y la pelota ingresó en su propio pórtico, en lo que fue el descuento tetracolor (90+6').

De esta manera, los legionarios se afianzaron en el séptimo puesto con 35 puntos y le sacaron cuatro de diferencia a Colo Colo. El combinado de colonia, en tanto, se mantuvo como escolta de Coquimbo Unido con 39 unidades, 14 menos que los piratas.

El próximo sábado a las 15 horas, Palestino recibirá en el estadio Municipal de La Cisterna a O'Higgins. Un poco más tarde ese mismo día, Cobresal se verá las caras con Huachipato en la Tercera Región.



Cobresal

Jorge Pinos; José Tiznado, Vicente Fernández, Cristian Toro; Benjamín Ramírez (Juan Carlos Gaete, 45'), Alejandro Márquez (Aaron Astudillo, 70'), Diego Céspedes, Jorge Henríquez (Milán Roki, 80'), Christopher Barrera; Diego Coelho, César Munder (Christian Moreno, 80'). (DT: Gustavo Huerta)

Palestino

Sebastián Pérez; Vicente Espinoza, Fernando Meza (Junior Arias, 80'), Cristian Suárez, Jason León; Julián Fernández (Francisco Montes, 70'), Pablo Parra (Antonio Ceza, 70'); Dilan Salgado (Ronnie Fernández, 55'), Joe Abrigo, Jonathan Benítez (Gonzalo Tapia, 70'); Junior Maribel. (DT: Lucas Bovaglio)

Árbitro: José Cabero

Estadio: El Cobre - Codelco El Salvador

