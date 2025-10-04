Cobreloa vence en el epílogo a Santa Cruz y sigue al acecho de los líderes

En un cierre de partido no apto para cardiacos, Cobreloa venció in extremis a Deportes Santa Cruz por 2-1 y se mantuvo a la caza de los líderes de la Liga de Ascenso a falta de cuatro fechas para el final.

Los 875 espectadores presentes en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García tuvieron que esperar hasta los descuentos para ver emociones en el marcador. Kevin Harbottle presionó al defensa loíno Agustín Heredia, le quitó la pelota y definió sin mayores inconvenientes para abrir la cuenta en el segundo minuto de tiempo añadido.

Sin embargo, los dirigidos por César Bravo no bajaron los brazos y emparejaron las cifras con un penal convertido por Aldrix Jara (90+14') luego de una larga espera por un compañero que fue retirado en ambulancia.

Y en la última acción del compromiso, Heredia (90+19') tuvo su revancha y concretó la remontada del cuadro calameño que trepó al cuarto puesto con 41 puntos, cuatro menos que el líder Deportes Copiapó. El elenco unionista, en tanto, se mantuvo 14° con 26 unidades, quedando a siete de la zona de descenso.

Deportes Santa Cruz volverá a la acción el próximo jueves a las 12:30 horas para enfrentar a Unión San Felipe. A continuación, Cobreloa enfrentará a Deportes Temuco en el estadio Zorros del Desierto desde las 15:00.

PURANOTICIA