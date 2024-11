Cobreloa hizo el esfuerzo, pero no el milagro: descendió otra vez

Claro, por cierto que era muy difícil, extremadamente complicado en verdad, que Cobreloa se salvara de descender. Tenía que ganarle por ocho goles de diferencia a O’Higgins en Rancagua y eso es una monstruosidad para cualquier equipo.

Y por cierto no lo consiguió, porque pese a que el cuadro dirigido por César Bravo hizo el esfuerzo, no logró el milagro y se fue entre llanos y lamentos desde El Teniente, sabiendo que la victoria por 3-0 no fue suficiente.

Desde el comienzo, hay que recalcar, el cuadro de la Segunda Región mostró mejor disposición y ánimo que su rival. Y no sólo por el gol de Donadell (4’) que, sin duda, fue un golpe de efectos fuerte. No. O’Higgins no entró concentrado en un objetivo y eso, sumado a que los naranjas establecieron un surco por el sector izquierdo, le dio a Cobreloa el control del partido y también la posibilidad de tener sumar su ventaja.

Ni siquiera la extensa pausa del entretiempo por la suspensión provocada por la invasión de hinchas loables al sector de los visitantes y los tres cambios que hizo el DT celeste Víctor Fuentes, hizo que O´Higgins despertara.

El celeste fue un cuadro sin alma.

Cobreloa siguió así sumando fortaleza ofensiva y por un momento pareció que el milagro podría producirse.

Pero no. Era demasiado pedir que, en un solo partido, por muy bien jugado que fuera, Cobreloa lograra doblarle la mano a un destino que se fraguó durante todo un año.

El retorno loíno al Ascenso, donde ya estuvo ocho años antes de volver a Primera, era un castigo que nadie, ni siquiera jugando muy bien, podía cambiar en 90 minutos.



O’HIGGINS (0)

Martín Quezada; Felipe Faúndez (Brian Torrealba, 46’), Leonel Mosevich, Juan. I. Díaz, Vicente Fernández; Martín Sarrafiore (Moisés González, 61’), Juan Fuentes, Yerko Leiva; Diego Buonanotte (Esteban Calderón, 46’); Joaquín Montecinos (Joaquín Tapia, 46’) (Camilo Moya, 80’) y Arnaldo Castillo. (DT: Víctor Fuentes).

COBRELOA (3)

Nicolás Avellaneda; Mauro Brasil, Nicolás Palma, Bastián Tapia, Yerko Águila: Jorge Espejo, Juan Leiva, Nahuel Donadell; Tomás Roco (Marco Borgnino, 71’, Javier Parraguez y Cristián Insaurralde. (DT: César Bravo).

Goles: Nahuel Donadell (4’, CB), Cristián Insaurralde (41’, CB) y Tomás Roco (46’, CB).

Árbitro: Felipe González.

Estadio: Bicentenario El Teniente.

Público: 6.055 personas.

