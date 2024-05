Cobreloa entrega sus razones para el llamativo contrato de Dalcio Giovagnoli

Durante la tarde del domingo pasado, Cobreloa anunció la contratación del experimentado argentino Dalcio Giovagnoli como su nuevo entrenador, tras la salida de Emiliano Astorga hace algunas semanas.

Sin embargo, hubo un aspecto del contrato del trasandino que llamó la atención, y es que el DT campeón con Cobresal en 2015 firmó con el club calameño por apenas seis meses.

Ante las dudas que despertó esta determinación, fue el propio presidente del elenco loíno, Marcelo Pérez, quien salió a explicar los motivos del elenco naranja para amarrar al estratego por un corto periodo de tiempo.

"No le ofrecimos un contrato más largo pensando en que a fines de este año hay elecciones dentro de la institución y nosotros no queremos ponernos en el escenario de que en el caso de no seguir esta directiva, dejemos a Cobreloa con un contrato amarrado, más cuando los objetivos pueden ser distintos", argumentó el dirigente, en declaraciones reproducidas por El Mercurio de Calama.

De todas maneras, el mandamás de los Zorros del Desierto recalcó que "sin duda que en caso de que Dalcio y sus colaboradores hagan una buena tarea al mando del equipo, tendrán la primera opción de seguir en el club si nosotros continuamos al mando, pero esos son temas que por ahora deberán definirse más adelante".

PURANOTICIA