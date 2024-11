Cobreloa descarta denuncia contra Huachipato y se resigna al descenso

A pesar de jugar uno de sus mejores partidos del año y derrotar por un inapelable 3-0 a O'Higgins en el estadio El Teniente, el resultado no le alcanzó a Cobreloa, que terminó condenado al descenso a solo un año de su esperado regreso a Primera División.

Al margen del marcador y la diferencia de goles que no le alcanzó a los loínos para superar en la tabla al propio Capo de Provincia, en la prensa comenzó a circular el rumor de la posible ofensiva judicial que podrían emprender desde el cuadro naranja en contra de Huachipato -rival directo en la disputa por la permanencia-, por su presunto espionaje en contra del técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, en medio del caso que involucra al Cacique con Universidad de Chile.

Sin embargo, en diálogo con el portal Primera B, el presidente del combinado calameño descartó cualquier denuncia en contra de los acereros, apuntando a la falta de evidencia para presentar ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

"No hay antecedente alguno para presentar, la resolución con Universidad de Chile fue muy enfática, no hay una prueba concreta. El tema de que pasa por el espionaje, hay un problema en nuestro reglamento, tenemos que ir a nuestras instancias si es que tomamos una decisión como aquella, no están las pruebas suficientes", explicó el mandamás de los calameños.

En la misma línea, aseguró que "se tendría que descartar a menos que en una apelación de Universidad de Chile se presentasen nuevas pruebas… dentro de todas las opiniones jurídicas son concluyentes, no hay ninguna evidencia. Mientras no haya una prueba concreta, nada se puede hacer...hoy lo que tenemos que hacer es armar el equipo del próximo año".

Respecto a los desafíos de la próxima temporada, el timonel del elenco nortino apuntó que "con la nueva directa electa se va a lograr el objetivo, aparte con la experiencia que tenemos, para no estar más tiempo (en el Ascenso) y una vez que volvamos a Primera, no cometer estos errores. Indudablemente, esto no resultó".

PURANOTICIA