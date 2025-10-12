Cobreloa derrotó a Deportes Temuco con un hombre menos

Con goles en el tramo final del partido y con un hombre menos, Cobreloa derrotó por 2-1 a Deportes Temuco en el estadio Zorros del Desierto, encuentro válido por la fecha 27 del Torneo del Ascenso.

Todo comenzó cuesta arriba para los loínos, quienes vieron cómo Roberto Riveros (37’) establecía la apertura de la cuenta y el 0-1 para el “Indio Pije” tras un derechazo cruzado.

El complemento no inició de la mejor forma para los naranjas, ya que a los 58 minutos fue expulsado el capitán Rodolfo González por doble cartulina amarilla.

Sin embargo, la emoción quedó reservada para el cierre. A los 85 minutos, y mediante lanzamiento penal, Álvaro Delgado convirtió el empate para Cobreloa.

Y cuando la igualdad parecía sentenciada, a los 90+4, César Huanca, a través de un certero cabezazo con pique al suelo, logró establecer el 2-1 en el marcador, permitiendo que los loínos se quedaran con los tres puntos en el desierto.

Temuco pudo igualar en la última jugada, luego de un tiro libre y pivoteo del arquero Yerko Urra. En el rebote, un jugador temuquense remató, pero su disparo se fue por centímetros desviado.

Con este resultado, Cobreloa suma 44 unidades y se ubica en la tercera posición de la tabla, mientras que los sureños quedaron relegados al duodécimo lugar con 29 puntos.

En la próxima fecha, Cobreloa será visitante ante Santiago Morning, mientras que Deportes Temuco actuará como local frente a Deportes Santa Cruz.

