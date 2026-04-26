Cobreloa derrota a San Luis y es el puntero exclusivo de la Liga de Ascenso

A Cobreloa se le abrió la oportunidad y supo aprovecharla. Tras la caída de Puerto Montt ante Curicó (2-1), los loínos requerían de un triunfo ante San Luis en Calama para hacerse del liderato exclusivo de la Liga de Ascenso.

Y el cuadro minero estuvo a la altura porque se impusio por 3-1 al equipo canario.

El partido se le dio propicio desde el comienzo a Cobreloa. A los 18 minutos, una genialidad de Álvaro Delgado derivó en una falta del portero Nicolás Peranic sobre Gustavo Gotti. El volante Sebastián Zúñiga no falló desde los doce pasos para poner el 1-0. El empate llegó de forma inesperada a los 23 minutos. Un error en la salida del guardameta Diego Tapia fue capitalizado por el delantero Diego González.

A los 32 minutos, en tanto, un centro de Álvaro Delgado llegó a Gustavo Gotti quien conectó un cabezazo que dejó sin opciones a Peranic.

A los 82, San Luis prácticamente bajó los brazos cuando Franco Cortés recibió su segunda tarjeta amarilla y lo dejó con diez hombres.

Cobreloa aprovechó la superioridad numérica de inmediato. Tras un desborde de Insaurralde, Gotti habilitó de forma generosa a Matías Sandoval, quien sólo tuvo que empujar el balón para sellar el 3-1 definitivo que mandó a los loínos derecho al liderazgo.

PURANOTICIA