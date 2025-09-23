Coach de los Cóndores festejó liberación de aforo completo para recibir a Samoa en estadio Sausalito de Viña del Mar

El head coach de la selección chilena de rugby, Pablo Lemoine, celebró este martes la liberación del aforo completo en el estadio Sausalito para la revancha ante Samoa, duelo que definirá cual de los dos equipos obtendrá el boleto para el Mundial de Australia 2027.

En declaraciones entregadas a los medios oficiales de Los Cóndores, el entrenador admitió que "siempre la idea cuando se planteó jugar en Viña fue la de jugar en un estadio lleno, porque es clave que esté la gente y que esté con nosotros, que viva la fiesta desde la tribuna".

"Cuando no nos dieron el aforo la verdad fue un poco frustrante, sobre todo por las razones y por cómo estábamos posicionados. Con mucha demanda de gente que quería ir, con mucha expectativa y no poder darles esa oportunidad, nos parecía que era una cosa espantosa para lo que son estos partidos que son pocos que se dan en el año y está bueno compartirlo con la comunidad del rugby", complementó el uruguayo.

En la misma línea, el adiestrador del cuadro nacional sostuvo que "ahora estamos contentos. A nosotros la gente que está en la tribuna nos ayuda, nos empuja y la gente va a jugar un papel importante. Ojalá que llenemos ese estadio y sea una fiesta".

Con respecto al empate cosechado ante el elenco oceánico en el primer pleito, el estratego aseguró que "las sensaciones fueron buenas. Jugamos muy buenos minutos de rugby. Pudimos obtener como corresponde, los duelos fueron buenos. Después en el manejo de partido nos podemos criticar un poco, pero después fue un buen partido".

Asimismo, remarcó que "jugamos contra Samoa, unos tipos con una experiencia gigante. Físicamente también. Me parece que a veces no se valora el empate que es un gran resultado".

