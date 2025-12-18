Clubes chilenos ya conocieron a sus rivales en la Copa Sudamericana 2026

Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal será los representantes chilenos en la fase nacional de la Copa Sudamericana 2026.

Y los elencos criollos conocieron este jueves sus cruces, luego de que se realizara el sorteo de las llaves a partido único entre equipos del mismo país.

En ese sentido, la U enfrentará a Palestino, en un partido donde los azules serán locales al haber sido sorteados en primer orden.

En tanto, Cobresal se medirá con el conjunto itálico, en un cotejo donde el elenco "minero" recibirá al equipo de colonia en El Salvador.

Consignar que en caso de haber empate, las series se definirán mediante lanzamientos penales. Los vencedores de ambos cruces irán a la fase grupal del torneo internacional, donde se sumarán los mejores terceros de la fase zonal de la Copa Libertadores.

PURANOTICIA