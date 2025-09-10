Club Social y Deportivo Colo-Colo exigió justicia por hinchas fallecidos en abril: "Que no haya más impunidad"

A cinco meses del incidente que terminó con la vida de Martina Riquelme (18 años) y Mylan Liempi (12), hinchas de Colo-Colo que fallecieron en la previa del encuentro con Fortaleza disputado en el estadio Monumental, el Club Social y Deportivo del Cacique se pronunció en redes sociales para exigir que se esclarezcan las circunstancias que terminaron con el trágico hecho.

Por medio de redes sociales, desde la orgánica apuntaron que "continuamos exigiendo justicia y reparación para las familias de Martina y Mylan, quienes llevan 5 meses esperando que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables de lo ocurrido".

En la misma línea, indicaron que "honramos su memoria y mantenemos nuestra disposición con apoyo legal y psicológico a las familias, así como también a alzar la voz para que no haya más impunidad. Que su ausencia nos movilice como sociedad y seamos una sola voz exigiendo justicia".

La publicación fue compartida a través de Instagram con una imagen en la que se ve los nombres de los jóvenes aficionados en una jineta de capitán.

Cabe recordar que los dos seguidores del conjunto popular habrían sido arrollados por un vehículo de Carabineros que intentaba controlar el ingreso de forofos sin entrada para el compromiso con Fortaleza por Copa Libertadores del pasado diez de abril, lo cual aun es materia de investigación.

