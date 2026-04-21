Club Social y Deportivo Colo-Colo advirtió que no quieren "una experiencia como la de Azul Azul" ante la OPA de Mosa

El presidente del Club Social Colo-Colo, Edmundo Valladares, manifestó estar en contra de la aspiración de Aníbal Mosa de quedarse con el control absoluto de Blanco y Negro, concesionaria que administra a la institución alba.

El empresario puertomontino hizo una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 61,1% de la sociedad. Esta operación financiera contempla un valor de 162 pesos por acción, cifra que en su totalidad equivale a un monto de más de nueve mil millones de pesos.

Frente a este escenario, el también director de Blanco y Negro argumentó su postura advirtiendo sobre los riesgos de la concentración de poder. Al respecto, Valladares puntualizó: “No queremos tener una experiencia como la que ha tenido, por ejemplo, la U con Azul Azul, donde hay un control absoluto (…) Tenemos una visión de club que es muy heterogéneo, que representa a gran parte de la sociedad chilena, y no compartimos la posibilidad de que se pueda concretar un control casi absoluto de la administración de Colo-Colo”.

Para concluir su intervención, el presidente del Club Social Colo-Colo reiteró sus reparos frente a la propuesta de compra, enfatizando que "en el papel, si se toma un control absoluto, como es la posibilidad que acá se ha planteado, todo queda a voluntad del del controlador”.

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