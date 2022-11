Claudio Bravo y su regreso a la nómina de la Roja: "No quiero venir acá por el nombre"

La Selección chilena de Eduardo Berizzo volverá a la acción este miércoles, cuando enfrente a Polonia en Varsovia, en el primero de los dos amistosos que disputará en esta fecha FIFA de noviembre (el otro es el domingo ante Eslovaquia en Bratislava) antes del Mundial de Qatar 2022.

Uno de los que se sumó a la Roja fue Claudio Bravo, portero que viene de sufrir una lesión en el Betis de España. En la previa al cotejo, el histórico golero admitió que su deseo era disputar la cita planetaria.

"Sé también la manera y las formas de convivencia y de manejarme dentro de lo que significa estar en una selección en un periodo que tampoco es grato, porque a todos nos encantaría dar esta conferencia de prensa en Qatar y no estar acá jugando un amistoso que es de preparación para otro Mundial, para el que queda un periodo grande de tiempo", expresó el meta en conferencia de prensa.

"Las circunstancias nos llevan a esto, a volver a comenzar, a arrancar desde cero y buscar la mejor fórmula posible para poder buscar el objetivo de aquí a un largo plazo. Venimos de muchos lugares, con muchos horarios, mucho cansancio. Cenamos, convivimos un poco en la cena y a descansar, porque hoy ya empezamos a trabajar y ver qué vamos a tener el día del partido", añadió.

Además, confesó no estar sorprendido por su regreso a la Roja después de que el técnico Berizzo no lo nominara en los amistosos anteriores: "Siendo sincero no me sorprendió, porque si hablamos de rendimiento y me toca participar donde a mí me toca hacerlo, en el escenario de la Europa League que es totalmente distinto a otras competencias, los hechos hablan por si solos".

"Tampoco me ha gustado venir acá con la situación de no jugar, no estar compitiendo, no estar haciendo bien las cosas dentro de mi club. No seria un premio o un estímulo para mí en ese sentido. Y esto tiene que servir para todos. Todo el que venga acá tiene que estar al más alto nivel. La única forma de que podamos tener una selección competitiva y al nivel que llevamos mucho tiempo algunos en clubes y en Selección. Creo que a la mayoría de los que estamos acá nos gustaría estar danto esta competencia en Qatar, pero toca recomenzar, volver a hacer lo de siempre y la mejor forma es que cada uno mantenga un nivel altísimo donde esté compitiendo", agregó.

Por último, aclaró: "Si a mí me piden para volver, estar a un grandísimo nivel, es lo que me toca para estar aquí. Para mí no sería premio tampoco estar acá sin tener competencia, no quiero venir acá por el nombre o por lo hecho hacia atrás, que creo que quedó en el pasado y esto vale para todos: es la mejor manera de levantar el nivel de nuestra selección".

