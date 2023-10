Claudio Bravo y su nueva ausencia en la convocatoria de la Roja: "Me sorprende el trato"

A Claudio Bravo le sigue pasando la cuenta el haberse por haberse restado de la fecha FIFA de junio, pues nuevamente el histórico portero de la Roja no fue considerado por el técnico Eduardo Berizzo para las Clasificatorias.

Y el bicampeón de América con el combinado nacional se refirió a su nueva ausencia en "El Equipo de Todos", y en conversación con 24 horas expresó que "(la Roja) no es pasado, no es presente tampoco, pero sí los deseos de poder ayudar siempre han estado hasta el día en que sienta que no hago las cosas bien. Cuando tenga la sensación de no ser un aporte, lo diría. Si te sigues manteniendo con la cabeza ordenada, con el nivel que toca a esta edad, ¿Por qué no vas a ser una alternativa? Sé donde estoy, sé lo que hago en mi club, sé la valoración que tengo en mi trabajo, fuera de más cosas hay una persona encargada de llevar a quien quiera en una citación".

Además, añadió: "Sí me sorprende la sensación de malestar que pueda existir hacia mi persona, me sorprende el trato, pero más allá de eso, sí está la presencia de él en el sentido de decidir, jamás he presionado, no necesito hacer ese tipo de cosas, siempre he sido claro en eso y es el rendimiento el que te lleva a la Selección".

Sobre la decisión de ausentarse de los partidos de la Roja, sostuvo: "Cuando pasó todo esto yo llamé y comuniqué la situación. Pregunté en ese entonces es que si iba a ser convocado o no, y me dijeron que no me podían dar esa respuesta, por lo que opté por mi familia".

Respecto a su posible retiro de la Selección, dijo: "Esa opción siempre ha existido, desde la primera nómina hasta la última, que no sé cuando pueda suceder. No me da pena porque he sentido que hasta el último día he hecho las cosas lo mejor posible, me entregué al máximo".

