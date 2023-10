Claudio Bravo y ausencia en La Roja: "El entrenador tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos"

La ausencia de su nombre en la nómina de cara a los duelos de la Selección chilena ante Perú y Venezuela por las Clasificatorias sigue siendo tema para Claudio Bravo.

El experimentado portero nacional volvió a referirse a su marginación y en entrevista con el medio Onda Cero, dejó un potente mensaje por la decisión del técnico de la Roja, Eduardo Berizzo.



"Cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer", expresó el bicampeón de América.

"Hay una persona que es el entrenador y tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos para competir en una selección. Si uno no está apto o no tiene las capacidades para poder hacerlo, perfectamente que lo haga otro compañero y lo haga de la mejor manera posible porque toca defender a un país y no es nada simple", añadió.

Además, agregó: "Hay muchas cosas en juego y más ahora que se está jugando una clasificatoria donde los resultados te llevan a entrar en un Mundial".

También, Bravo volvió a dejar abierta la puerta al retiro dependiendo lo que ocurra a final de temporada, cuando termine contrato con el Betis: "Cuando me tocó venir aquí, vine con la sensación de aprovecharlo al máximo. Vine por una y esta es mi cuarta temporada aquí. Sigo con el mismo pensamiento de aportar cuando me toca competir y cuando no me toca hacerlo. Si es hasta junio, no pasa absolutamente nada. Si existe otra temporada más y la situación en cuanto a lo personal sea buena y mi rendimiento acompañe, ¿por qué no? Eso lo vamos a ver de aquí a junio".

