Claudio Bravo revela inédita anécdota tras el histórico 7-0 de Chile sobre México en la Copa América Centenario

A casi una década de la histórica consagración de la Selección chilena en la Copa América Centenario 2016, siguen surgiendo recuerdos de una de las campañas más exitosas en la historia de la Roja.

Uno de los momentos más recordados de aquel torneo fue la contundente victoria por 7-0 sobre México en los cuartos de final, disputados en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, resultado que quedó grabado como una de las goleadas más impactantes del fútbol sudamericano en competencias oficiales.

Quien rememoró ese encuentro fue Claudio Bravo, ex capitán y arquero de la selección chilena, quien compartió una llamativa anécdota relacionada con el desarrollo del partido.

Durante su participación como panelista en el programa F90 de ESPN Chile, el exguardameta recordó la reacción que existió desde el lado mexicano cuando la diferencia en el marcador se volvió abrumadora.

"Recuerdo que nos pedían 'por favor', que bajáramos el pie del acelerador", expresó Bravo al rememorar aquella jornada.

La goleada marcó uno de los puntos más altos del equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi, que posteriormente se coronó campeón del certamen tras derrotar a Argentina en la final mediante lanzamientos penales.

El recuerdo de aquel encuentro resurgió justo cuando México inició su participación en el Mundial 2026 con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, en un compromiso correspondiente al Grupo A de la cita planetaria.

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