Claudio Bravo respalda a Colo Colo para el título: "Ha sido el equipo más regular"

Colo Colo tiene la tarde de este domingo una cita con la gloria. El cuadro popular vista desde las 15:00 horas a Ñublense con la gran posibilidad de conquistar el título de la Liga de Primera y así bajar su ansiada estrella 35.

Uno que cree firmemente en la consagración del Cacique es el histórico ex portero nacional Claudio Bravo. "Es evidente que Colo Colo tiene la primera opción en cuanto a ser campeón. Creo que ha sido el equipo más regular en este torneo y el merecedor también de coronarse nuevamente como campeón", comentó el formado en el estadio Monumental a Redgol.

El legendario capitán de la Selección chilena destacó especialmente el rodaje que le dio el director técnico Fernando Ortiz a la cantera alba, dándole protagonismo a futbolistas como Gabriel Maureira, Francisco Marchant y Leandro Hernández, entre otros casos.

En ese sentido, el oriundo de Viluco sostuvo que "soy un luchador de que se le generen más oportunidades a la gente joven, independiente de si es Colo Colo u otro club, creo que es primordial el crecimiento de nuestra gente, que es lo que potencia al final a nuestras selecciones, porque en el caso nuestro lo vivimos. Tuvimos oportunidades, relativamente jóvenes, las supimos aprovechar y mira lo que pasó".

Para cerrar, el bicampeón de América resaltó que "Colo Colo ha sacado un sinnúmero de jugadores en este último tiempo. Meritorio de lo que está haciendo Héctor (Tapia) en divisiones menores, meritorio también lo que hace Ortiz con generarles oportunidades a estos nuevos jugadores, así que maravilloso que el fútbol chileno se nutra con gente joven".

PURANOTICIA