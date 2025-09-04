Claudio Bravo e interinato de Nicolás Córdova en la Roja: "Sé la capacidad que tiene"

El duelo de este jueves ante Brasil en Río de Janeiro arrancará oficialmente la segunda etapa de Nicolás Córdova como técnico interino de la Selección chilena, esta vez marcada por el cambio generacional pensando en el proceso de cara al 2030.

Uno que se refirió a la renovación del combinado nacional de la mano del actual DT de la Sub 20 fue Claudio Bravo, histórico ex capitán del Equipo de Todos. En ese sentido, el retirado portero manifestó su confianza en el estratego y aseguró que es el momento para que los jugadores jóvenes se hagan cargo de la camiseta nacional.

"Le deseo lo mejor posible a Nico. Lo conozco, sé la capacidad que tiene", comenzó diciendo el otrora golero del Barcelona y Manchester City, entre otros clubes, a La Tercera.

"Ahora viene gente joven, es momento de que aparezcan nuevos jugadores, un aire nuevo. Lo futbolístico no ha sido positivo y espero que de ahora en adelante tengamos otro rostro. Uno salió de la dinámica del fútbol un poco por esto también, motivando a que el resto siga en la continuidad del éxito. Creo que nosotros también dejamos un granito de arena respecto a cómo llevar las cosas dentro de una selección, cómo se puede reflejar en resultados y en saber hacer las cosas", añadió.

Por último, el oriundo de Viluco agregó: "Creo que eso es lo que tiene que aprender toda esta gente nueva, que las oportunidades están y cuando se dan, si me toca estar 10 o 15 años en una selección, es la manera de que Chile vuelva competir".

