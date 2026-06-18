Claudio Bravo admite estar "un poco triste" por la no presencia de la Roja en el Mundial

La ausencia de la Selección chilena en el Mundial 2026 significó un tremendo dolor para los fanáticos, pero también para algunos históricos de la Roja.

Uno de ellos es Claudio Bravo, legendario exportero y capitán del combinado nacional, quien manifestó toda su tristeza por no poder ver al "Equipo de Todos" en la cita planetaria que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

"La verdad que estoy muy bien, con un poco de nostalgia viendo lo que significa la Copa del Mundo", comenzó diciendo el otrora golero en el programa "Gool Morning", de ESPN.

"Tuve también la posibilidad de participar de ella y, quiera o no, un poco triste no tener la representación de nuestro país hoy en día en esta Copa del Mundo", añadió.

Sobre los estrenos de algunas selecciones que llegan como candidatas al título, señaló que"vimos a una selección alemana muy seria, muy competitiva, prácticamente todo lo que generó lo convirtió, cosa que no ocurrió con España por ejemplo... A Portugal creo que le pasó algo similar, con un Congo que físicamente sí es superior a Cabo Verde".

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