Claudio Borghi sobre Brayan Cortés: "Es un arquero petiso para ir a Europa, no le daba"

Es un hecho que Brayan Cortés partirá de Colo Colo para vivir en el León de México su primera experiencia en el fútbol extranjero y, de paso, jugará el Mundial de Clubes 2025.

Uno que se refirió a la partida del portero del Cacique fue Claudio Borghi, ex entrenador de los albos y la Selección chilena y quien actualmente ejerce como comentarista en TNT Sports.

"Yo hubiese optado por Vélez, que era otra posibilidad. En los jugadores hay un deseo deportivo y también económico", comenzó diciendo en la estación televisiva.

Pero después fue contundente al lanzar: "Es un arquero petiso para ir a Europa, no le daba, pero espero que le vaya muy bien en México".

Consignar que el martes Cortés se despidió del Cacique en redes sociales, al expresar: "El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión".

