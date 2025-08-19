Claudio Borghi aclaró rumores sobre su posible regreso a Colo-Colo

Este martes debería oficializarse la salida de Jorge Almirón como técnico de Colo-Colo, por lo que Blanco y Negro tendrá que ponerse a trabajar de lleno en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Eso sí, ya comenzó la danza de nombres como posibles candidatos para ser el nuevo entrenador del Cacique, donde uno de los que surgió fue el de Claudio Borghi, de exitoso paso por el conjunto albo.

Frente a esto, el propio "Bichi" salió a aclarar los rumores y se refirió a su posible regreso al conjunto de Macul, al expresar en el programa F90 de ESPN: "No, no me han llamado de Colo Colo. Hoy sí me llamó muchísima gente, amigos en este tren de ‘yo llevo las maletas’".

Además, bromeó con la opción de asumir el cargo junto a su compañero Marcelo Barticciotto: "Mirá si nosotros ahora, fuera de chiste, decimos ‘vamos’... ¡Dejamos la cagá!".

En cuanto al nuevo DT que debe asumir en el Cacique, sostuvo: "Cualquier entrenador que venga va a decir ‘Encontré el plantel muy bajo anímicamente, físicamente no están para lo que yo quiero, necesito refuerzos’. Después te quedan cinco o seis partidos y se termina el campeonato. ¿Qué pasa si un nuevo entrenador no consigue en esos partidos restantes buenos resultados? Jugando como lo está haciendo, no es tan fácil llegar a una copa internacional".

Por último, Borghi enfatizó que no le agrada un interinato para Colo Colo: "Dos partidos para un interino con Palestino y la U, no es algo fácil. El último interinato que hubo fue Gualberto Jara. Le pusieron como objetivo una copa internacional y el equipo peleó el descenso".

