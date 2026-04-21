Clásico Universitario será el principal atractivo de la 11ª fecha de la Liga de Primera: revisa la programación

El desarrollo de la Liga de Primera sigue su curso sin pausas. Para este fin de semana está contemplada la disputa de la 11ª fecha, una jornada que tendrá como principal atractivo el tradicional Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

El puntapié inicial de esta nueva fecha se dará este jueves 23 de abril. A partir de las 20:00 horas, el estadio Municipal de La Cisterna albergará el enfrentamiento entre Palestino y Deportes Concepción.

La cartelera continuará el viernes con la realización de dos encuentros. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en la jornada sabatina, momento en que se llevará a cabo el cotejo más llamativo del fin de semana: el derbi estudiantil que medirá a "azules" y "cruzados". Este compromiso está fijado a las 18:00 horas en el estadio Nacional.

Por otra parte, la actividad dominical contará con la participación de Colo-Colo. El cuadro albo tendrá que trasladarse para medirse en condición de visitante ante Universidad de Concepción, en un partido programado a las 15:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

11ª FECHA DE LA LIGA DE PRIMERA

JUEVES 23 DE ABRIL

A las 20:00 horas, Palestino vs. Deportes Concepción, en el estadio Municipal de La Cisterna.

VIERNES 24 DE ABRIL

A las 18:00 horas, Unión La Calera vs. Coquimbo Unido , en el estadio Nicolás Chahuán.

, en el estadio Nicolás Chahuán. A las 20:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Limache, en el estadio Bicentenario de La Florida.

SÁBADO 25 DE ABRIL

A las 15:00 horas, Ñublense vs. O'Higgins , en el estadio Nelson Oyarzún.

, en el estadio Nelson Oyarzún. A las 18:00 horas, Universidad de Chile vs. Universidad Católica, en el estadio Nacional.

DOMINGO 26 DE ABRIL