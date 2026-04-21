Clásico Universitario será el principal atractivo de la 11ª fecha de la Liga de Primera: revisa la programación

La nueva jornada del torneo chileno arranca este jueves e incluye el esperado choque entre la U y la UC este sábado en el Nacional, además de la visita de Colo Colo a Concepción.
El desarrollo de la Liga de Primera sigue su curso sin pausas. Para este fin de semana está contemplada la disputa de la 11ª fecha, una jornada que tendrá como principal atractivo el tradicional Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica.
El puntapié inicial de esta nueva fecha se dará este jueves 23 de abril. A partir de las 20:00 horas, el estadio Municipal de La Cisterna albergará el enfrentamiento entre Palestino y Deportes Concepción.
La cartelera continuará el viernes con la realización de dos encuentros. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en la jornada sabatina, momento en que se llevará a cabo el cotejo más llamativo del fin de semana: el derbi estudiantil que medirá a "azules" y "cruzados". Este compromiso está fijado a las 18:00 horas en el estadio Nacional.
Por otra parte, la actividad dominical contará con la participación de Colo-Colo. El cuadro albo tendrá que trasladarse para medirse en condición de visitante ante Universidad de Concepción, en un partido programado a las 15:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.
JUEVES 23 DE ABRIL
VIERNES 24 DE ABRIL
SÁBADO 25 DE ABRIL
DOMINGO 26 DE ABRIL