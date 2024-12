Chupete Suazo y su salida de Colo Colo: "Fue una mariconada lo que me hicieron"

Han pasado nueve años desde que Humberto Suazo vivió en 2015 su segunda etapa en Colo Colo, la cual terminó de muy mala forma, pues "Chupete" fue desvinculado por "incumplimiento grave de contrato".

El caso terminó en Tribunales y finalmente el Cacique tuvo que pagarle cerca de 400 millones de pesos al artillero por despido injustificado.

Y este jueves el ex mundialista con la Roja recordó el polémico episodio en una entrevista con el periodista Manuel De Tezanos en Balong Radio.

"Sigo insistiendo, perdón la palabra, fue una mariconada lo que me hicieron. Para mí fue muy duro porque siempre quise estar ahí, hice buenos años antes de irme a México y después tomé la decisión de venirme casi terminando mi carrera. Fue doloroso para mí, para mi gente, terminar así después de estar haciendo una carrera muy buena", expresó el actual artillero de San Luis de Quillota.

"Me tocó el tema de que me iba a estacionar. Había empezado a entrenar y me estacionaba donde estaban los jugadores. Por orden de arriba, me dijeron que me tenía que ir", añadió.

Suazo no quiso nombrar directamente al responsable, pero apuntó a Aníbal Mosa, actual presidente de Blanco y Negro: "Estaba a cargo el que está ahora (Mosa), que no quiero ni nombrarlo. La gente igual muchas cosas no sabe, me trataron muy mal. Después pasó lo que pasó, se fue a juicio y me dieron la razón".

"Si me hubieran dicho 'termina el campeonato y el otro año no queremos contar contigo', ya, muchas gracias por todo y darme la oportunidad de regresar a Chile, pero ni siquiera eso. Son cosas que la gente no sabe, pero ya pasó", sentenció

