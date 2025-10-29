Christiane Endler tras su retorno invicto a la Roja femenina: "Ahora sí me siento preparada"

La Selección chilena femenina cerró la primera fecha doble de la Liga de Naciones, proceso clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027, con cuentas positivas.

La Roja debutó el pasado viernes con un empate en su visita a Venezuela y el martes aplastó a Bolivia por un categórico 5-0 en el estadio El Teniente de Rancagua, por lo que quedó en la parte alta.

Christiane Endler, quien regresó a la escuadra nacional tras dos años de ausencia, quedó conforme con el desempeño mostrado en el inicio de este nuevo proceso.

"Logramos sumar en ambos partidos. Venezuela fue un rival mucho más duro, la exigencia física fue mayor. Ahora pudimos disfrutar más el partido, tocar, llegar, marcar hartos goles. Fue una muy buena fecha. Sumamos cuatro puntos. Es muy positivo (...) Este fue un buen inicio. Hay cosas que mejorar, seguro, pero tenemos tiempo para seguir trabajando", expresó la arquera y capitana de la Roja.

Además, sobre su retorno al equipo, sostuvo: "Es un orgullo estar. Siempre he querido estar. A veces hay que escuchar lo que uno siente. Físicamente, estaba bien, pero mentalmente quizá no estaba preparada para afrontar un proceso de selección y ahora sí me siento preparada. Tengo la convicción de que vamos a lograr clasificar al Mundial. Me encantaría ver nuevamente a Chile en un Mundial y esas son las razones por las que estoy aquí".

Por último, "Tiane" se refirió a la próxima fecha doble FIFA de finales de noviembre, donde visitarán a Perú y recibirán a Paraguay: "Son rivales directos los dos. Con Perú vamos a jugar en la altura, en el Cuzco, va a ser un rival súper duro, han progresado mucho estos últimos años. Y Paraguay siempre es un rival que nos complica mucho con su estilo de juego. Cada fecha FIFA va a ser importante sumar".

PURANOTICIA