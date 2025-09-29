Christiane Endler destrozó la gestión de Sergio Jadue en la ANFP: "Dejó el fútbol femenino de lado"

Christiane Endler criticó duramente al expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, a quien emplazó por el escaso apoyo el fútbol femenino tanto en el ente rector del fútbol chileno como en Unión La Calera, club formador de la guardameta.

En conversación con el podcast "Court Central", conducido por el extenista Fernando González, la golera del Olympique de Lyon recordó sobre su etapa en el elenco de la región de Valparaíso que "era la época del Mundial Sub-20 en Chile, entrenábamos en Quilín de lunes a jueves, luego entrenaba un día en La Calera y jugaba el fin de semana".

Al ser consultada por el "Bombardero de La Reina" por el aporte económico que recibían, "Tiane" aclaró que "tenía una ayuda económica. Jadue era el presidente de La Calera, él nos llevó para allá, pero al final nos quedó debiendo plata y todo. Un atado".

En la misma línea, la histórica arquera enfatizó que "no tengo buenos recuerdos de él. Aparte que todo lo que hizo fue por el masculino. Y más allá de los buenos resultados, dejó el fútbol femenino de lado, apartado".

La cancerbera fue un poco más allá y acusó que cuando Jadue estuvo al mando de la ANFP "no tuvimos partidos amistosos en dos años, salimos del ranking FIFA y todos los recursos del fútbol femenino los usó en otras cosas".

Por último, Endler remarcó que en aquel momento "desapareció el fútbol femenino, todo el progreso del Mundial Sub 20 y la Copa América, se fue de un día para otro".

