Choque de Copa Chile en Viña: Everton y la UC se miden en el Sausalito por el liderato del Grupo B

La Copa Chile 2026 continúa su desarrollo y desde este martes comenzará a disputarse la primera fecha de la fase grupal pendiente, instancia que contará con la participación de los clubes de Primera División.

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Everton y Universidad Católica, duelo válido por el Grupo B, que se disputará a partir de las 20:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Universidad Católica llega con la confianza en alza tras imponerse por 3-0 a Deportes Copiapó como visitante el pasado fin de semana en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Para este compromiso, el técnico Daniel Garnero apostaría por la siguiente formación:

Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L'Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Por su parte, Everton buscará hacerse fuerte en casa luego de debutar en el certamen con un empate 2-2 ante San Luis en la Ciudad Jardín, resultado que lo obliga a sumar de a tres para no complicar sus opciones en el Grupo B.

La probable alineación del conjunto "ruletero" estaría compuesta por:

Esteban Kirkman; Diego Oyarzún, Nicolás Baeza, Ramiro González, Valentín Vidal; Amaro León, Joaquín Moya, Braian Martínez; Emiliano Ramos, Julián Alfaro y Nicolás Montiel.

El encuentro marcará el estreno de ambos equipos en una fase que promete alta competencia y donde cada punto será determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

PURANOTICIA