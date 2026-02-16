"Chino" González reconoció la necesidad de ganar tras tercera caída en Querétaro

Esteban González no ocultó su preocupación por la contundente goleada por 3-0 que recibió Querétaro FC de manos de Atlético San Luis en una nueva edición del Clásico de la 57, denominado así por la carretera que conecta a ambas ciudades, cuyo resultado significó la tercera derrota del chileno desde que tomó las riendas del equipo.

En conferencia de prensa, el ex DT de Coquimbo Unido reconoció que "cualquier cosa que uno pueda decir puede sonar a justificación, pero un equipo nos ganó y golpeó en los momentos precisos y obviamente nosotros sentimos sobre todo el primer gol".

Sobre esta misma línea, el estratego afirmó que el encuentro le dejó "mucho aprendizaje para lo que viene. Nos duele muchísimo por el antecedente extra que es un clásico, pero la verdad que tenemos que tener la capacidad nosotros como equipo de levantarlo nuevamente y enfrentar estos dos partidos de local que vienen, porque necesitamos esos puntos con mucha urgencia".

Respecto al brusco cambio en el rendimiento del elenco albiazul respecto de la victoria sobre León, el "Chino" admitió que "por supuesto que preocupa, nosotros somos los encargados primero de mantener el arco en cero, de generar una seguridad defensiva para que nuestro atacante tenga la libertad incluso de no bajar siempre cuando es requerido el equipo".

"Veníamos en alza más allá de los resultados, mostrando un muy buen juego independiente que hayamos ganado el partido anterior, incluso cuando hemos perdido hemos tenido buenas situaciones, incluso perdiendo el equipo generaba", sumó el entrenador.

Por último, González indicó que "si, creo que el primer tiempo fue muy distinto al segundo, eso hay que reconocerlo, pero en los momentos malos, en los momentos cuando tú eres superado, tienes que mantener primero la tranquilidad defensiva para poder descender bien, ajustar bien la línea defensiva. Entonces eso es lo que nos duele a todos".

Es importante consignar que con esta caída, los Gallos Blancos se estancó en el 14° puesto con apenas cinco puntos de 18 posibles, cinco unidades por debajo de la zona para clasificar a postemporada.

