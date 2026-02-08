“Chino” González logra su primera victoria al mando de Querétaro

El entrenador chileno Esteban “Chino” González celebró la primera victoria de su ciclo en Querétaro, luego de que su equipo venciera por 2-0 a Club León en el estadio Corregidora, en duelo válido por el torneo de Clausura del fútbol mexicano.

El técnico nacional llegó al conjunto de los Gallos Blancos a inicios de año, tras haberse consagrado campeón con Coquimbo Unido en la Liga de Primera, y anoche pudo festejar por primera vez en el balompié azteca, resultado que además permitió al equipo alcanzar cinco puntos y alejarse de la parte baja de la tabla.

La figura del compromiso fue Jhojan Julio, quien anotó un doblete a los 21 y 56 minutos, sellando una actuación sólida del conjunto albiazul, que mostró orden defensivo y eficacia ofensiva para controlar el partido ante León.

Tras el encuentro, González valoró el rendimiento de sus dirigidos y señaló que estaba contento “por el triunfo obviamente y por los jugadores, por el esfuerzo que han colocado desde que llegamos nosotros”, destacando la disposición al trabajo, la actitud y las ganas mostradas por el plantel.

Finalmente, el adiestrador chileno subrayó la importancia de mantener el arco en cero y el desgaste físico realizado, apuntando que esa fue una de las claves del triunfo. Ahora, Querétaro enfrentará el próximo sábado a Atlético San Luis, con la misión de sumar una nueva victoria y seguir escalando posiciones en la tabla.

