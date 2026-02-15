“Chino” González asume urgencia de triunfos tras nueva derrota de Querétaro

El técnico chileno Esteban González reconoció la necesidad urgente de sumar victorias luego de la contundente derrota por 3-0 que sufrió Querétaro FC ante Atlético San Luis, en una nueva edición del Clásico de la 57, resultado que significó su tercera caída desde que asumió el mando del equipo.

En conferencia de prensa, el estratego señaló que “un equipo nos ganó y golpeó en los momentos precisos”, reconociendo que el primer gol fue determinante en el desarrollo del encuentro. “Cualquier cosa que uno pueda decir puede sonar a justificación”, añadió, evidenciando su preocupación por el rendimiento mostrado.

Pese al duro revés, González aseguró que el partido deja aprendizajes importantes, aunque admitió que el resultado duele aún más por tratarse de un clásico. “Necesitamos esos puntos con mucha urgencia”, subrayó, apuntando a los próximos compromisos como local como claves para revertir la situación.

Respecto al irregular desempeño del equipo, el ex DT de Coquimbo Unido enfatizó la necesidad de mayor solidez defensiva, indicando que la prioridad debe ser “mantener el arco en cero y generar seguridad” para permitir mayor libertad ofensiva al ataque.

Finalmente, el entrenador reconoció que el equipo fue superado en el segundo tiempo y que en esos momentos “hay que mantener la tranquilidad defensiva y ajustar bien la línea”. Con esta derrota, Querétaro se mantiene en el 14° lugar de la tabla, con cinco puntos de 18 posibles, quedando a cinco unidades de la zona de postemporada.

