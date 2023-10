Chileno Jorge Pérez y su plata en el judo panamericano: "Fue emocionante"

La última medalla que ganó el Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fue de plata, logro de Jorge Pérez en la categoría -81 kilos del judo.

El deportista oriundo de Punta Arenas cayó en la final con el número tres del mundo, el brasileño Guilherme Cesar, pero, pese al resultado, se mostró emocionado.

Pérez quedó maravillado por el apoyo del público que llenó las galerías del Centro de Deportes de Contacto, donde incluso llegó a apoyarlo el Presidente de Chile, Gabriel Boric.

"No sabía que estaba el Presidente, solamente miré a mi técnico, la ovación del público fue muy fuerte, primera vez que compito en un estadio lleno, gritando mi nombre, fue emocionante", dijo el judoca.

"En el combate contra Cuba estaba muy cansado, el público me levantó y pasé a la final. Dos meses y medio atrás casi me quedé afuera, casi me hicieron mi quinta cirugía y hoy soy medallista de plata panamericano", agregó.

El judo le puede seguir dando alegrías a la delegación local, porque este lunes compite el campeón de Lima 2019 en la categoría -100 kilos, Thomas Briceño, quien quiere revalidar su título.

