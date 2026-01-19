Chile vuelve a la cancha en marzo disputando amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda en la FIFA Series

La Selección chilena fue confirmada para ser parte de un llamativo torneo amistoso durante la fecha FIFA de marzo, donde enfrentará a dos cuadros mundialistas.

Así lo informó el propio ente rector del fútbol, el cual indicó en su sitio web que la Roja participará en uno de los nueve grupos que conforman el FIFA Series, que también contará con otros tres zonas con equipos femeninos.

De acuerdo a lo señalado por el organismo con sede en Zúrich, el conjunto criollo deberá trasladarse hasta Nueva Zelanda para competir en un cuadrangular que contará con la presencia del elenco dueño de casa, Cabo Verde y Finlandia.

Chile enfrentará a Cabo Verde el viernes 27 de marzo en Eden Park Auckland, mientras que el lunes 30 desafiará a Nueva Zelanda en el mismo recinto.

Es importante mencionar que tanto la escuadra oceánica como la africana están clasificadas al Mundial de 2026, siendo particularmente destacable lo hecho por los "tiburones azules", que por primera vez dirán presente en una cita planetaria.

PURANOTICIA