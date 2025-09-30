Chile utilizará el complejo del Sifup para preparar el amistoso de octubre ante Perú

Tras anunciar la nómina para el encuentro amistoso del miércoles 10 de octubre ante Perú, la Selección chilena definió que la preparación del choque con el cuadro incaico la hará en las canchas del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

La información fue confirmada por radio ADN, medio que advirtió que debido a la realización del Mundial Sub-20 en el país, el centro de entrenamiento de Juan Pinto Durán no es opción para recibir a la Roja adulta.

El vicepresidente del gremio, Luis Marín, manifestó su alegría por la decisión que tomó el elenco nacional, que junto a la rama Sub-17 por primera vez realizarán sus trabajos en el complejo deportivo ubicado en Pirque.

"Estamos felices. Para nosotros es un hito gigante que puedan utilizar nuestras instalaciones y lleguen a la Casa del Futbolista", dijo el exarquero a la emisora.

En la misma línea, Marín detalló que el recinto "es un hotel que va a poder albergar a 66 personas. Desde ahí hemos conseguido internacionalizar nuestro sindicato. Están las puertas abiertas para todos los clubes y la selección. Es un logro gigante del sindicato y de todos los futbolistas".

PURANOTICIA