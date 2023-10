Chile termina octavo en voleibol playa femenino y dupla Vorpahl-Rivas anuncia su separación

Las chilenas María Francisca Rivas y Chris Vorpahl terminaron en el octavo puesto de la competencia de vóleibol playa femenino de los Juegos Panamericanos 2023, tras lo cual Vorpahl anunció la separación de la dupla que llevaba tres años jugando junta.



En la definición por el séptimo y octavo lugar, la pareja local perdió con las portorriqueñas María Claudia González y Allanis Navas por 21-19, 18-21 y 15-9.



Después del encuentro, Chris Vorpahl dijo que "Paulao (el coach) sabe que cuando asumí este desafío era hasta Santiago 2023 y que después veíamos. En ese sentido, me quedo muy tranquila de que siempre fui clara, siempre fui muy transparente. Pensar hoy en la clasificación olímpica era difícil porque veníamos con mucho cuestionamiento, mucho desgaste, han sido tres años juntas muy buenos y quiero agradecérselo sinceramente a María Francisca. No fue nuestro año y no llegamos a este torneo como dupla como queríamos".



En la definición por el quinto y sexto lugar, las mexicanas Atenas Gutiérrez y Abril Flores vencieron a las peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allcca, por 21-9 y 21-18.



En varones, tanto las definiciones por el séptimo y octavo puesto como por el quinto y sexto no se jugaron por el retiro de una de las dos parejas aduciendo razones físicas.



En varones, por el séptimo lugar, los argentinos José Tomás y Nicolás Capogrosso no se presentaron ante los ecuatorianos Dany León y Marcos Tenorio, mientras que por el quinto puesto se retiraron los mexicanos Miguel Sarabia y Juan Ramón Virgen, que enfrentaban a los canadienses Jake-Raymond MacNei y Alexander Russell. En cada uno de esos retiros, una de las dos parejas adujo razones físicas para tomar esta decisión.

