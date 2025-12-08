Chile logra récord de medallas en la historia de los Juegos Bolivarianos

Los Juegos Bolivarianos 2025 llegaron a su fin este domingo, dejando a Team Chile con su mejor actuación histórica en un certamen de esta categoría. La delegación nacional sumó un total de 170 medallas, de las cuales 53 fueron de oro, superando ampliamente las 44 preseas doradas logradas en Trujillo 2013.

Gracias a este desempeño, Chile se instaló en el cuarto puesto del medallero general, siendo superado únicamente por Colombia (142 medallas), Venezuela (104) y el país anfitrión, Perú (78).

A nivel individual, los atletas más destacados fueron los nadadores Mariano Lazzerini (tres oros y dos platas) y Eduardo Cisternas (tres oros y una plata), así como el equitador Cristóbal Boetto (tres oros y una plata), quienes encabezaron la lista de medallistas de la delegación chilena.

El certamen también dejó momentos emotivos, como el podio alcanzado por la skater Ignacia Muñoz, de apenas 13 años, y por la tenimesista Tania Zeng, de 59 años, demostrando que el talento y la experiencia no entienden de edades.

Con esta actuación, Team Chile cierra los Juegos Bolivarianos 2025 con un récord histórico y deja una huella que marcará un precedente en su participación internacional.

PURANOTICIA