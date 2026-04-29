Chile enfrentaría a la República Democrática del Congo en segundo amistoso por la fecha FIFA de junio

Tras confirmar su duelo preparatorio frente a Portugal, programado para el 6 de junio en la localidad de Oeiras, la Roja ya tendría definido a su segundo contrincante para esa misma ventana de amistosos.

La información fue revelada por el portal Afrik-Foot, el cual señala que la selección chilena se medirá ante la República Democrática del Congo. Este elenco africano destaca por haber asegurado su clasificación a una Copa del Mundo, marcando su retorno al torneo tras una ausencia de 52 años.

El encuentro frente a esta escuadra se desarrollaría exactamente tres días después del partido contra el equipo luso. Además, el escenario elegido para albergar este compromiso internacional sería la ciudad española de Marbella.

En el contexto de la próxima cita planetaria, es importante mencionar que el combinado congoleño fue emparejado en el Grupo K. En dicha instancia, los africanos deberán enfrentarse a las selecciones de Colombia, Uzbekistán y la ya mencionada escuadra de Portugal.

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