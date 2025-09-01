Chile enfrentará a Luxemburgo por Copa Davis sin Nicolás Jarry ni Alejandro Tabilo

Falta poco más de una semana para que el equipo chileno de Copa Davis afronte la serie ante Luxemburgo en el Court Central del Parque Estadio Nacional, en busca de las Qualifiers 2026.

Y este lunes, el capitán del elenco nacional, Nicolás Massú, entregó la nómina y con sorpresas. Es que el conjunto criollo no contará con sus dos principales raquetas, como son Nicolás Jarry (102° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (122°).

El equipo chileno está integrado por Cristian Garin (126°), Tomás Barrios (134°), Matías Soto (272°) Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1.068°), además de Benajmín Torrealba, Nicolás Villalón y Benjamín Pérez como invitados.

En un comunicado, la Federación de Tenis de Chile (FeteCh), explicó que en el caso de Jarry, su ausencia "es por asuntos familiares", debido al nacimiento de su hija Celeste. En tanto, la de Tabilo pasa "por priorizar su calendario ATP", pues comenzará desde la próxima semana su gira por Asia en un challenger.

Consignar que la serie entre Chile y Luxemburgo se disputará entre el 13 y 14 de septiembre, donde los partidos comenzarán el sábado a las 17:00 horas, mientras que el domingo a las 16:00. El ganador avanzará a la primera ronda de las Qualifiers 2026.

(Imagen: Team Chile)

PURANOTICIA