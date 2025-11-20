Chile disputará amistoso ante EE.UU. en 2026 y se trabaja para enfrentar a otra selección norteamericana en septiembre

Con los triunfos ante Rusia y Perú en Sochi por la fecha FIFA de noviembre, la Selección chilena cerró un duro año, el cual estuvo marcada por su eliminación del Mundial 2026.

El gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, habló este jueves en su regreso al país y realizó un positivo balance del desempeño de la Roja.

"El balance completo desde que comenzamos esta idea de iniciar un proceso pensando en el 2030, que fue desde los partidos de Clasificatorias de Brasil y Uruguay, después el partido amistoso con Perú en Chile y los dos que tuvimos ahora en la gira de Rusia, ha sido muy positivo", expresó en el Aeropuerto de Santiago.

"Se han incorporado nuevos jugadores, lo dijo Nicolás (Córdova) en la conferencia, volvimos a competir. Tenemos tres partidos seguidos que ganamos, mejoramos en el ranking FIFA, así que es un buen inicio para seguir con entusiasmo este proceso que está enfocado en trabajar un equipo y llegar al siguiente Mundial. Se instaló muy claro el mensaje de que todas las instancias competitivas que tengamos hay que aprovecharlas de cara a lo que va a ser el nuevo proceso", añadió.

Además, adelantó: "El 2026 vamos a tener solo partidos amistosos, pero tienen este carácter de ser preparatorios para ir mejorando un equipo que se vaya consolidando. Ya estamos cerrando algunos amistosos formalmente con rivales del próximo año, pero es un año que tenemos que aprovechar mucho para el inicio de la clasificatoria del 2027"

En esa línea, confirmó que Estados Unidos será uno de los rivales de la Roja el próximo año: "Tenemos a Estados Unidos confirmado para septiembre. Estamos trabajando con algún otro norteamericano para esa fecha. Es una fecha de cuatro partidos, la de octubre y septiembre unidas, y estamos avanzados con un partido de marzo y junio, pero no podemos decir detalles todavía".

Sobre la opción de jugar algún amistoso con alguna selección europea, sostuvo: "Es parte de las posibilidades que barajamos, pero esperamos en diciembre cerrar eso. Probablemente el sorteo del Mundial va a definir muchas de las situaciones de los amistosos, así que una vez que eso esté ya consolidado vamos a anunciar lo que será la primera parte del próximo año".

Por último, Correa evitó referirse a la búsqueda de un técnico para la Roja: "No nos queremos referir ahora a esa situación de futuro. Obviamente el fútbol siempre tiene timings y hay que ir acomodándose a las situaciones. Es como cuando uno no puede definir a cierta edad me voy a casar a los 30 si no tiene la polola. Tiene que primero conquistarla, tener un pololeo seguramente y ahí puedes tomar las decisiones, así que eso es un poco la línea que seguimos".

