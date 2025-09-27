Chile debutó en el Mundial Sub-20 con un agónico triunfo sobre Nueva Zelanda

La Selección chilena sub 20 tuvo que sudar la gota gorda para derrotar a su similar de Nueva Zelanda por un ajustado 2-1 en el estadio Nacional, arrancando con el pie derecho su participación en el Mundial de la categoría celebrado en nuestro país.

Tras la sólida victoria de Japón sobre Egipto, la Roja estaba obligada de ganar esta noche no solo para seguirle el paso a los nipones -que además son sus próximos rivales- sino también para responder a las altas expectativas se generaron en la previa de este encuentro.

El técnico Nicolás Córdova sorprendió con su oncena al dejar afuera al portero Ignacio Sáez, titular en el Sudamericano de inicios de años, apostando por Sebastián Mella. Además, alineó desde el primer minuto a la joya de Independiente de Avellaneda, Lautaro Millán.



Pese a tener durante mayor tiempo la pelota en su poder, el combinado criollo mostró dificultades para asociarse en los metros finales de la cancha y durante gran parte del primer tiempo, solo pudo aproximarse a través tibios disparos que no inquietaron al portero Henry Gray.

Recién en el epílogo de la fracción inicial el dueño de casa se animó un poco más con un remate desviado de Agustín Arce (41'), una arremetida de Emiliano Ramos que no pudo ante el achique del cancerbero (42') y un centro de Lautaro Millán que no alcanzó a conectar Juan Francisco Rossel (44').

El duelo tuvo un vuelco en el comienzo del complemento, donde los neozelandeses salieron con todo y tras un cabezazo de Keegan Kelly que dio en el poste (48'), Mella se lució con una doble atajada ante Troy Putt y Stipe Ukich (50').

Sin embargo, los locales recuperaron el control del duelo y en el 54' Agustín Arce robó el balón en la salida del contrario y habilitó a Millán, quien sin pensarlo dos veces, sacó un derechazo colocado a un rincón del arco para desatar los festejos en la comuna de Ñuñoa.



Mario Sandoval y Rossel (65') estuvieron cerca de aumentar las cifras para un elenco nacional que intentó bajarle el ritmo al compromiso, encontrándose con la resistencia de una escuadra oceánica que no bajó los brazos y luego de una rápida salida desde el fondo, Nathan Walker fue derribado dentro del área por Matías Pérez y el árbitro pitó inmediatamente el penal.

Córdova pidió la revisión con la novedosa tarjeta verde, pero las imágenes solo ratificaron la decisión del bosnio Irfan Peljto. El propio Walker se paró frente al esférico y no falló desde los doce pasos, decretando la igualdad (85').

Parecía que el Equipo de Todos lamentaría un empate en su estreno, pero epílogo a Gray se le soltó le pelota e Ian Garguez (90+6') estuvo atento para aprovechar este desacierto y convertir el de gol de la victoria para felicidad de las 45 mil almas que asistieron esta noche.

Con este resultado, Chile quedó con los mismos tres puntos que Japón pero con menor diferencia de gol y ahora se verá las caras con los asiáticos en un partido que bien podría definir su clasificación a octavos de final.

Chile

Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval (Willy Chatiliez, 90+3'), Agustín Arce, Vicente Álvarez (Francisco Marchant, 52'); Lautaro Millán (Joaquín Silva, 72'), Juan Francisco Rossel, Emiliano Ramos (Rodrigo Godoy, 72'). (DT: Nicolás Córdova)

Nueva Zelanda

Henry Gray; Xuan Loke, Lukas Kelly-Heald, James Bulkeley, Codey Phoenix; Luke Brooke-Smith (Nathan Walker, 79'), Fergus Gillion, Finn Mckenlay, Troy Putt (Gabriel Sloane-Rodrigues, 68'); Keegan Kelly, Stipe Ukich (Jayden Smith, 90+5'). (DT: Chris Greenacre)

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia y Herzegovina)

Estadio: Nacional, Ñuñoa

