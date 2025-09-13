Chile debutó en el Mundial de Voleibol con una caída ante la poderosa Eslovenia

Largos 43 años tuvieron que transcurrir para que la Selección masculina de voleibol retornara a una Copa del Mundo de la disciplina. Sin embargo, el regreso no resultó como pretendía el combinado criollo.

Es que el elenco nacional arrancó su participación en la cita planetaria que se disputa en Filipinas con una inapelable derrota por 3-0 ante Eslovenia, potencia de este deporte que ocupa el sexto lugar del orbe.

El cuadro europeo hizo pesar su experiencia y superioridad y se impuso por parciales de 25-19, 25-20 y 25-16, teniendo como principales anotadores a Toncek Stern (15 puntos) y Nik Mujanovic (13).

En la vereda opuesta, Vicente Parraguirre (12) y Noé Aravena (11) alimentaron la ilusión de los "Guerreros Rojos", que con esta caída quedaron en el último puesto del grupo E.

Los pupilos de Daniel Nejamkin intentarán dar vuelta la página lo antes posible para prepararse de cara a su segundo partido, el cual será este lunes frente a Alemania a partir de las 2:30 horas de nuestro país.

PURANOTICIA