Chile cae sin apelaciones ante Japón y complica sus chances de clasificar a octavos del Mundial Sub-20

Un verdadero mazazo recibió la Selección chilena, la cual no pudo repetir la actuación del debut y perdió inapelablemente por 2-0 ante Japón, quedando sin margen de error para ir en búsqueda de la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20.

Nicolás Córdova decidió mover las piezas luego del ajustado triunfo sobre Nueva Zelanda, que este martes venció a Egipto y encendió la lucha por la clasificación. El rival de turno,en tanto, también hizo un par de modificaciones únicamente en la parte ofensiva.

A diferencia del choque con los oceánicos, en esta ocasión la Roja salió decidida a adueñarse de la pelota y con mayor intensidad, logró encerrar en campo propio a los samuráis, que lentamente fueron inclinando las acciones a su favor.

Fue como en el minuto 30, tras revisión del VAR, el árbitro Jalal Jayed pitó penal para el cuadro japonés. Sin embargo, el portero Sebastián Mella le adivinó la intención a Rento Takaoka (34') y mantuvo el cero en el marcador.

En el arranque de la segunda fracción, Juan Francisco Rossel combinó con Willy Chatiliez (47'), quien erró la ocasión más clara que había tenido el combinado criollo, que luego volvería a sufrir con el VAR.

Es que en el 52' el técnico nipón hizo uso de la tarjeta verde y el colegiado marroquí le concedió una nueva pena máxima a la visita. Ahora fue Rion Ichihara quien tomó el balón y con un sutil toque abrió la cuenta en Ñuñoa.

El "Equipo de Todos" tardó en reaccionar al golpe y recién en el 67' empezó a inquietar al fondo forastero. Rossel tuvo una chance clarísima en el 71', pero no pudo darle dirección a un cabezazo que se fue desviado.

Todo atisbo de esperanza de remontada se vino abajo en el 82', cuando un deficiente despeje de Matías Pérez le dejó el esférico servido al recién ingresado Yumeki Yokoyama, que sentenció el cotejo con un zapatazo rasante desde fuera del área.

Esta derrota dejó al elenco nacional en el segundo puesto del grupo con los mismos tres puntos de Nueva Zelanda, que en la última jornada se verá las caras con el líder Japón, mientras que Chile se jugará la clasificación frente a Egipto. Ambos partidos arrancarán a las 20 horas del viernes.

