Chile busca cerrar segundo rival en Europa para la fecha FIFA de junio tras amistoso ante Portugal

Las ofertas para que la selección chilena actúe como sparring de los combinados nacionales que participarán en el próximo Mundial no han faltado, a pesar de que el cuadro nacional no logró clasificar a la cita planetaria.

Bajo este escenario, la escuadra dirigida por Nicolás Córdova ya disputó encuentros durante el mes de marzo frente a Cabo Verde y Nueva Zelandia. A esto se suma un nuevo desafío ya agendado frente a Portugal, elenco liderado por Cristiano Ronaldo y sobre el cual existen altas expectativas para la Copa del Mundo.

El choque ante los lusos quedó fijado para el 6 de junio en la ciudad de Lisboa. Sin embargo, la escuadra nacional todavía debe definir a un segundo contrincante para disputar un duelo el día 9 del mismo mes, compromiso que igualmente se llevará a cabo en territorio europeo.

Respecto a la organización de estos encuentros, el gerente de selecciones, Felipe Correa, explicó los motivos detrás de las fechas escogidas. El directivo detalló que “hemos tenido muchas propuestas de jugar partidos antes, en el inicio de la fecha FIFA, pero (no se pudo por) nuestro calendario del torneo nacional y la Copa Libertadores (…) Como muchos equipos van al Mundial, buscaban jugar el 31 de mayo o el 1 o 2 de junio, y eso no es compatible con nuestra planificación, porque tenemos compromisos tanto a nivel sudamericano como a nivel local”.

Frente a este panorama de búsqueda, puntualizó los plazos que manejan desde la dirigencia, afirmando que “estamos viendo distintas opciones. Esperamos de aquí a una semana y media aproximadamente cerrar ese segundo rival, pero seguro va a ser una gira con dos partidos en Europa”.

PURANOTICIA