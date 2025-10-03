Chile avanza como segundo de grupo a cuartos de final del Mundial Sub-20 pese a perder en la agonía ante Egipto

En un increíble desenlace, la Selección chilena perdió agónicamente por 2-1 ante Egipto en el estadio Nacional, pero se valió de las métricas de FIFA con respecto a las tarjetas amarillas para clasificar a los octavos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en nuestro país.

Ante las lesiones de los titulares Emiliano Ramos y Matías Pérez, sumado al bajo rendimiento de otros futbolistas, el técnico Nicolás Córdova golpeó el tablero y realizó algunas modificaciones en el once inicial además de apostar por un cambio de esquema para enfrentar a los "faraones", que se jugaban su última carta para seguir con vida en el torneo.

Y aunque el cuadro africano saltó a la cancha mostrando mayor intensidad, rápidamente el elenco nacional inclinó la cancha a su favor. Sin embargo, sus intentos no pasaron de ser tibias aproximaciones al pórtico de Ahmed Wahp.

Eso hasta el minuto 26, momento en que Lautaro Millán combinó con Patricio Romero, quien a su vez asistió a Javier Cárcamo y con un potente disparo rasante desde fuera del área, el hombre de Huachipato abrió la cuenta en Ñuñoa.

A pesar del evidente dominio de la Roja, el elenco árabe avisó en el 36' con un tiro libre de Mohamed Abdallah que dio en el travesaño y en el comienzo del complemento, Ahmed Abdin conectó un centro desde el córner y convirtió de cabeza el empate.

Tras la paridad del conjunto egipcio, la Rojita trató de retomar la ventaja lo antes posible, pero ni Millán en dos oportunidades (52' y 53') ni Juan Francisco Rossel lograron anotar.

Con el paso de los minutos los pupilos de Córdova perdieron profundidad en los metros finales de la cancha. En contraparte, los árabes aprovecharon su mejor estado de forma para complicar a la zaga del dueño de casa.

En el epílogo, la banca del "Equipo de Todos" se paralizó con un pedido de penal que hizo el cuerpo técnico adversario. Por suerte para los locales, el árbitro Maurizio Mariani desestimó la acción.

No obstante, lo peor estaba por venir. En el último minuto de tiempo añadido, Omar Khedr ejecutó un impecable tiro libre para poner el balón en el ángulo y concretar una remontada que era impensada en el primera lapso del cotejo.

Con este resultado, quedó un triple empate en tres puntos, el cual por los criterios de definición de la FIFA le dio el segundo puesto al combinado criollo, que se valió de la regla del fair play para avanzar a octavos de final.

Por su parte, Egipto, que terminó celebrando, finalizó tercero y debe esperar para conocer su suerte en el certamen. Nueva Zelanda, en cambio, terminó colista en una zona que lideró Japón con tres unidades.

En la ronda de los dieciséis mejores, Chile se verá las caras con quien resulte sublíder del grupo C, el cual se define este sábado con México, Brasil y España luchando por ese cupo.

IMÁGENES:

PURANOTICIA