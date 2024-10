Charles Aránguiz sería el jugador que no respondió al llamado de Gareca a la Roja

Ricardo Gareca sorprendió cuando en la conferencia de prensa donde dio a conocer la nómina de la Selección chilena para los partidos ante Brasil y Colombia por las Clasificatorias aseguró que jugadores no le respondían.

"Nosotros llegamos a Chile y hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos y algunos no contestan. Me llamó la atención en determinado momento que no me contestaran, nunca antes me había pasado, pero esas son cosas que uno respeta", sostuvo el técnico de la Roja sin dar nombres.

Y en las últimas horas se reveló el nombre, pues desde el combinado nacional le contaron a El Mercurio que "el único jugador que no contestó fue Charles Aránguiz, y eso ha pasado desde que llegó Gareca".

En tanto, también salió a la luz el motivo por el que el "Tigre" no citó a Arturo Vidal. Si bien, al DT le cayeron bastante mal los comentarios del "King" cuando dijo en una transmisión en vivo que el estratego no veía la Copa Libertadores y sólo el campeonato argentino, sería otra razón.

"En la pizarra que tiene en su oficina aparecen todos los jugadores posibles. Hasta tres o cuatro por puesto, según la posición. Y Vidal aparecía", expresaron al citado medio.

El real motivo pasaría porque después de que Colo-Colo quedara eliminado de la Libertadores, a Vidal le preguntaron por la Selección, pero evadió la consulta y aseguró que quería concentrarse en los duelos de su club para pelearle el título a la U.

