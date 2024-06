"Chapa" Fuenzalida aborda el futuro de Gary Medel y afirma que "no me lo imagino en Colo-Colo"

Pasan los días y crecen los rumores sobre el posible arribo de Gary Medel a Colo-Colo, en medio del mal momento que atraviesa en Vasco da Gama, donde perdió su condición de referente y titular.

A pesar de la insistencia de los trascendidos, su excompañero en Universidad Católica y la Selección chilena, José Pedro Fuenzalida, se niega a ver al "Pitbull" con la camiseta del elenco popular.

"¿Si me lo imagino en Colo-Colo? La verdad es que no. Me lo imagino más volviendo a Católica a darle al club de toda su experiencia que ha ganado todos estos años. Sería muy lindo", aseguró el ex futbolista en conversación con radio ADN.

En la misma línea, el "Chapa" recordó lo que fue su retorno a la precordillera en 2015, señalando que "yo lo viví, creo que en una etapa muy distinta a la que está él (Medel), pero sería muy lindo verlo con la camiseta de Católica nuevamente".

El bicampeón de América con la Roja también tuvo palabras para el delantero Nicolás Castillo y el castigo que recibió por los gestos obscenos hacia la barra de Universidad de Chile, lo cual lo dejará afuera de los próximos tres encuentros de la UC en el Campeonato Nacional.

Al respecto, "Chapitán" indicó que "le ha tocado un tiempo complejo desde que tuvo que estar fuera del fútbol mucho tiempo. Me puso contento que pudiera volver a jugar, estar con el equipo, hizo dos goles de tiro libre. Ojalá pueda volver a la cancha y pueda despedirse, no sé si ahora o en un tiempo más, pero que pueda despedirse como todos los jugadores quieren, que es en cancha y con la gente".

Finalmente, consultado sobre la opción de mantenerse ligado al fútbol luego del retiro, Fuenzalida aclaró que "el tema siempre está ahí presente, pero lo planteo como una etapa para más adelante. No he hecho el curso de entrenador, he estado un poco alejado del fútbol, más allá de seguir a Universidad Católica, pero no descarto nada. Por ahora estoy disfrutando el proceso".

