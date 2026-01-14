"Chaleco" López remató cuarto tras una exigente jornada en el Rally Dakar

El experimentado piloto nacional Francisco López no pudo repetir su triunfo del martes y remató cuarto en los SSV del Rally Dakar, tras una exigente décima etapa de 420 kilómetros entre el campamento refugio y la localidad saudí de Bisha.

"Chaleco" estuvo prácticamente toda la carrera a la caza de los líderes, pero tuvo que conformarse cruzar la meta fuera del podio, marcando un tiempo de cinco horas, 27 minutos y 34 segundos, 9'22'' después del estadounidense Brock Heger, quien además comanda la general.

Con el resultado de este miércoles, el curicano amplió a 1h47'29'' su diferencia del norteamericano, quien es seguido de cerca por su compatriota Kyle Chaney (+1h01'47'') y el francés Xavier de Soultrait (+1h20'54'')

En los Challenger, en tanto, el mejor exponente criollo fue Ignacio Casale, quien se quedó con la sexta ubicación a ocho minutos y 40 segundos del neerlandés Paul Spierings, manteniéndose séptimo en la clasificación (+1h46'08'').

Por su parte, Lucas del Río remató octavo (+08'40'') y logró sostener su tercer puesto a 45'48 del español Pau Navarro, actual líder de la categoría. Sin embargo, la distancia entre el criollo y el argentino Nicolás Cavigliasso, cuarto a 51'24'' del hispano, cada vez es más estrecha a falta de tres carreras para el término de la competencia.

En los coches Ultimate, Hernán Garcés ocupó el 31° escalón (+40'23''), mientras que en la tabla acumulada apareció en la 28a posición a 5h10'17'' del catarí Nasser Al-Attiyah.

La undécima etapa a disputarse este jueves entre Bisha y Al Henakiyah contemplará 346 kilómetros de especial y 537 kilómetros de enlace.

