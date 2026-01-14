"Chaleco" López remató cuarto tras una exigente jornada en el Rally Dakar

El chileno siempre estuvo a la caza de los líderes pero no logró acortar distancia y cerró el día fuera del podio. En los Challenger, en tanto, Lucas del Río logró sostener su tercer puesto en la general.
El experimentado piloto nacional Francisco López no pudo repetir su triunfo del martes y remató cuarto en los SSV del Rally Dakar, tras una exigente décima etapa de 420 kilómetros entre el campamento refugio y la localidad saudí de Bisha.
"Chaleco" estuvo prácticamente toda la carrera a la caza de los líderes, pero tuvo que conformarse cruzar la meta fuera del podio, marcando un tiempo de cinco horas, 27 minutos y 34 segundos, 9'22'' después del estadounidense Brock Heger, quien además comanda la general.
Con el resultado de este miércoles, el curicano amplió a 1h47'29'' su diferencia del norteamericano, quien es seguido de cerca por su compatriota Kyle Chaney (+1h01'47'') y el francés Xavier de Soultrait (+1h20'54'')
En los Challenger, en tanto, el mejor exponente criollo fue Ignacio Casale, quien se quedó con la sexta ubicación a ocho minutos y 40 segundos del neerlandés Paul Spierings, manteniéndose séptimo en la clasificación (+1h46'08'').
Por su parte, Lucas del Río remató octavo (+08'40'') y logró sostener su tercer puesto a 45'48 del español Pau Navarro, actual líder de la categoría. Sin embargo, la distancia entre el criollo y el argentino Nicolás Cavigliasso, cuarto a 51'24'' del hispano, cada vez es más estrecha a falta de tres carreras para el término de la competencia.
En los coches Ultimate, Hernán Garcés ocupó el 31° escalón (+40'23''), mientras que en la tabla acumulada apareció en la 28a posición a 5h10'17'' del catarí Nasser Al-Attiyah.
La undécima etapa a disputarse este jueves entre Bisha y Al Henakiyah contemplará 346 kilómetros de especial y 537 kilómetros de enlace.
