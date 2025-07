Caszely dice que Colo-Colo "tocó fondo" contra la UC y afirma que fue "el peor partido" que ha visto del club

Tras la derrota por 2-0 en el clásico ante Universidad Católica, Colo-Colo se ha llenado de duras críticas por el nivel mostrado.

En las últimas horas se sumó un legendario exjugador del "Cacique" como es Carlos Caszely, quien aseguró que ese fue el peor partido que vio en su vida.

"Colo-Colo tocó fondo contra Católica. Más del peor partido que hizo no puede ser, ahí creo que tocó fondo. Tiene esta posibilidad con el tradicional rival. Hoy Colo-Colo está pésimo, nadie lo puede desconocer y la U anda bien, tiene un equipo bien conformado, van a sacar a Marcelo Díaz, a poner a Charles Aránguiz, y como es vivito el técnico va a jugar un 4-5-1. Colo-Colo no llega al arco contrario porque (Lucas) Cepeda juega al lado de (Erick) Wiemberg y (Marcos) Bolados juega al lado de (Mauricio) Isla", reconoció el otrora goleador en conversación con radio Cooperativa.

Además, aseguró que ante la UC, al equipo "le faltó todo, creo que en mi vida, el peor partido que le he visto a Colo-Colo. Lo pasaron por arriba, le hicieron dos goles, el segundo fue un golazo... pero los clásicos son diferentes".

También defendió al capitán Esteban Pavez: "Todo el mundo lo ataca, pero es el único que grita y pega. Cuando sale, nos hacen los goles. Es un gran referente en el mediocampo".

Luego, sobre la continuidad del técnico Jorge Almirón, sostuvo: "Es uno de los grandes errores que se cometieron en Colo-Colo, no puedes decir a un técnico que se vaya y dejarlo. Estoy en contra que echen a los entrenadores. El técnico que se va, dice que no lo dejaron terminar y el que llega dice que no hizo el plantel".

Respecto a Arturo Vidal, comentó: "Todos hemos visto que es un gran referente, a muchos jugadores nos gusta hablar mucho, pero siempre con respeto. Creo que ahí se equivoca, en el respeto que tiene que tener en el adversario, no somos enemigos. Hay que tener respeto y creo que ahí Arturo se equivocó. Puedo decir soy el más grande, el mejor, pero a perder el respeto al adversario es donde se equivoca. El nivel de juego del plantel ha sido malo, Arturo es un jugador más del equipo. Es referente, pero es uno más del engranaje".

Por último, Caszely dijo: "Ha sido un centenario muy negro, cuando todos esperábamos que el equipo más popular y grande del país y Sudamérica tuviera unos cien años maravillosos y glamorosos, ha sido difícil, con algunos puntos blancos como el bus que recorrió de Punta Arenas hasta Arica, todos con mucho respeto. Fue algo maravilloso".

