Caszely apoyó a la U tras incidentes con Independiente: "Los argentinos han sido tramposos siempre"

Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda realizaron el martes sus defensas ante la Conmebol por los graves hechos de violencia que cancelaron la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que el organismo deberá entregar su resolución en las próximas horas o días.

Uno que que se cuadró con los azules fue Carlos Caszely, histórico ex goleador de Colo-Colo y la Selección chilena, quien se lanzó con todo contra el elenco argentino.

"Independiente con la U, esa cuestión estaba programada para joder a los hinchas de Universidad de Chile. No nos engañemos, los argentinos han sido tramposos siempre", lanzó el otrora artillero en conversación con radio Agricultura.

"Cuando digo esto en las cadenas argentinas me cortan, pero cuando muere Julio Grondona salieron unos audios, donde dice ‘tranquilos que con los árbitros no puedo hacer nada, pero los lineman los tengo listo’. Están los audios, no me vengan a decir", añadió.

Además, agregó: "Fui amigo de Diego Maradona, no con con Pelé que sólo fuimos conocidos, pero cuando hizo un gol con la mano al lado celebraron, eso es trampa. Cuando el técnico de Independiente dijo hay que ganar como sea…".

PURANOTICIA