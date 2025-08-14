Castellón por críticas de su nivel en los últimos partidos de la U: "Siempre habrá gente que no le guste como juego"

Pese a que Universidad de Chile goleó el sábado a Unión Española por el Campeonato Nacional y la noche del miércoles derrotó a Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana, no todo ha sido positivo para algunos jugadores del cuadro azul.

Es el caso del portero Gabriel Castellón, quien ha recibido críticas por su nivel mostrado en los últimos partidos del conjunto estudiantil.

Por eso, tras la victoria ante el elenco argentino, el golero fue consultado sobre los cuestionamientos a su rendimiento y respondió: "Es parte del fútbol, siempre va a haber gente que le guste o no como juego. Yo entreno día a día para poder estar siempre a disposición y que mis compañeros sigan confiando en mí".

En cuanto al festejo ante el cuadro de Avellaneda, sostuvo: "Quedamos conformes porque logramos mantener el triunfo acá. Ganar siempre es bueno, Creo que hicimos el gol en el momento justo y después supimos sostenerlo cuando Independiente nos atacó. El equipo en general anduvo muy bien".

Además, sobre la revancha en Argentina, recalcó: "Pensar en la revancha en estos momentos creo que no es conveniente. Nosotros pensamos ahora descansar porque ya el fin de semana tenemos que seguir peleando el torneo nacional. Cuando sea la semana de copa vamos a empezar a ver lo que tenemos que mejorar para ir a buscar la clasificación allá".

Por último, Castellón anticipó el duelo del domingo ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional: "Logrando los tres puntos, mantenemos la opción de poder seguir peleando el torneo. Ojalá que se puedan recuperar todos mis compañeros para que todo esté a disposición".

